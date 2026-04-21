Пятый саммит Россия — АСЕАН пройдет 17−19 июня

В состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины. Предыдущий — четвертый — саммит России и ассоциации проходил в 2021 году в формате видеоконференции. Первая встреча состоялась в 2005 году. Диалоговое партнерство стороны установили в 1996 году. Такой формат отношений АСЕАН поддерживает еще с 10 странами. Отношения с пятью из них — Австралией, Индией, Китаем, США и Японией — имеют статус всеобщего стратегического партнерства.