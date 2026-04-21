Скончался Герой Советского Союза Иван Кашин

Правительство Брянской области заявило, что в регионе скончался Герой Советского Союза Иван Кашин, удостоенный почетного звания за спасение экипажа и пассажиров самолета от террористов.

Кашин был командиром самолета, который террористы попытались захватить в 1973 году. Он успел подать сигнал бедствия, после чего совершил вынужденную посадку в экстремальных погодных условиях.

Летчик смог приземлиться в Москве, после чего террористов удалось нейтрализовать, взяв самолет штурмом.

19 декабря 1973 года Кашину присвоили звание Героя Советского Союза за героизм, мужество и высокое летное мастерство.

