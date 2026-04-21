МИД Италии вызвал посла РФ из-за высказываний Соловьева о Мелони

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова из-за слов российского телеведущего Владимира Соловьева об итальянском премьер-министре Джордже Мелони. Об этом сообщил глава МИД страны Антонио Таяни.
«Я вызвал посла России Парамонова, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями Соловьева», — написал он в социальной сети X.
Так Таяни отреагировал на высказывания Соловьева в адрес Мелони в эфире шоу «Полный контакт».
