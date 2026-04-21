Захарова: говоря об Иране, Нетаньяху искажает факты и подменяет понятия

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху искажает исторические факты и подменяет понятия своим заявлением о якобы устранении угрозы «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю “ядерного Холокоста” со стороны Ирана подменяет понятия и искажает исторические факты», — написала она в своем Telegram-канале.
Заявление Нетаньяху она сочла проявлением неуважения ко всем жертвам Второй мировой войны, жертвам геноцида советского народа и Холокоста, а также воинам Красной Армии, освобождавшей лагеря смерти.
Дипломат напомнила, что Холокост совершила нацистская Германия при участии Италии и «сателлитов поменьше», а в 1943 году Иран объявил Берлину войну.
Захарова обратила внимание, что с 2014 года Израиль «слова плохого не сказал» Киеву, объявившему героями палачей еврейского народа Симона Петлюру, Ярослава Стецько«. Она отметила, что за спонсированием нацистской партии Гитлера в целом стояли “все те же, кто сейчас стоит за киевском режимом”.
Ранее Нетаньяху на государственной траурной церемонии в Иерусалиме по случаю Дня памяти павших в войнах и жертв терактов заявил, что военная операция против Ирана позволила устранить «экзистенциальную угрозу» еврейскому государству. В противном случае Израиль якобы могла бы ожидать катастрофа масштабов Холокоста якобы с применением ядерного оружия, сказал премьер.
Отметим, глава Белого дома Дональд Трамп, заявил, что США готовы возобновить боевые действия против Ирана. Такое развитие ситуации возможно, если сторонам не удастся заключить мирную сделку, пишет «360».