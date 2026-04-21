«Неуважение к жертвам»: Захарова одёрнула Нетаньяху за попытки сравнить Иран с Третьим рейхом

Так дипломат прокомментировала утверждения израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Тот заявил, что Иран якобы планировал ещё один Холокост, а названия иранских городов стали бы синонимами Освенцима, Майданека и Собибора, если бы израильтяне не взяли судьбу в свои руки.
«Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю “ядерного Холокоста” со стороны Ирана — это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти», — написала Захарова.
По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, такие высказывания подменяют понятия и искажают исторические факты.
К слову, в марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед однопартийцами в Анкаре, публично обвинил Биньямина Нетаньяху в том, что тот стал настоящей катастрофой для своего народа, пережившего Холокост. По словам турецкого лидера, даже сами граждане Израиля, вынужденные укрываться в бомбоубежищах, считают Нетаньяху главным бедствием со времён Второй мировой войны.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.