Посла России Парамонова вызвали в МИД Италии из-за слов Соловьева о Мелони

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в Министерство иностранных дел республики из-за «очень серьезных и оскорбительных заявлений» телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил глава МИД республики Антонио Таяни на своей странице в X.

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в Министерство иностранных дел республики из-за «очень серьезных и оскорбительных заявлений» телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил глава МИД республики Антонио Таяни на своей странице в X.

— Я вызвал в МИД российского посла Парамонова, чтобы выразить официальный протест после очень серьезных и оскорбительных заявлений Владимира Соловьева на российском телевидении в адрес… Джорджи Мелони, которой я выражаю всю свою солидарность и близость, — написал дипломат.

По данным агентства Reuters, речь идет о высказываниях Соловьева, в которых он, используя итальянские ругательства, назвал Мелони «фашисткой», «идиоткой» и «сукой». Он также обвинил итальянского премьера в «предательстве» президента США Дональда Трампа, заявив, что «предательство — второе имя Мелони».

Дональд Трампа ранее выразил глубокое разочарование Джорджей Мелони. Он назвал ее заявления относительно его критики в адрес папы римского Льва XIV «неприемлемыми», а также обвинил итальянку в бездействии по ключевым вопросам международной безопасности и внутренней политики.

Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше