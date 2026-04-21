Посла России Парамонова вызвали в МИД Италии из-за слов Соловьева о Мелони

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в Министерство иностранных дел республики из-за «очень серьезных и оскорбительных заявлений» телеведущего Владимира Соловьева в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил глава МИД республики Антонио Таяни на своей странице в X.
— Я вызвал в МИД российского посла Парамонова, чтобы выразить официальный протест после очень серьезных и оскорбительных заявлений Владимира Соловьева на российском телевидении в адрес… Джорджи Мелони, которой я выражаю всю свою солидарность и близость, — написал дипломат.
По данным агентства Reuters, речь идет о высказываниях Соловьева, в которых он, используя итальянские ругательства, назвал Мелони «фашисткой», «идиоткой» и «сукой». Он также обвинил итальянского премьера в «предательстве» президента США Дональда Трампа, заявив, что «предательство — второе имя Мелони».
Дональд Трампа ранее выразил глубокое разочарование Джорджей Мелони. Он назвал ее заявления относительно его критики в адрес папы римского Льва XIV «неприемлемыми», а также обвинил итальянку в бездействии по ключевым вопросам международной безопасности и внутренней политики.