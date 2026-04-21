UKMTO рассказало, как изменилось количество кораблей в Ормузском проливе

Количество кораблей, которые проходят через Ормузский пролив, существенно сократилось после того как водный путь был повторно закрыт, заявило управление морских торговых операций Великобритании.

Движение к югу от схемы разделения, как сказали в UKMTO, остается стабильным.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

18 апреля Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании заявил, что у побережья Омана неизвестным снарядом был поражен контейнеровоз. Были повреждены некоторые контейнеры. UKMTO также сообщало о танкере, который подвергся атаке со стороны двух артиллерийских катеров КСИР.

Вечером 18 апреля официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что дипломатическое ведомство вызвало посла Ирана в Нью-Дели Мохаммада Фатхали, которому выразили обеспокоенность в связи с инцидентом со стрельбой с участием двух судов под индийским флагом.

Читайте материал «AFP: в Ормузском проливе под предупредительный огонь попало судно CMA CGM».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

