В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели

В Севастополе работает система ПВО — идет отражение атаки ВСУ, сообщил глава региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Сбиты две воздушные цели, они были уничтожены в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки, уточнил губернатор.
Он добавил, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев.
Севастополь наряду с другими российскими регионами регулярно подвергается атакам дронов. В 21:25 мск в городе объявили воздушную тревогу.
