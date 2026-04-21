В Севастополе при отражении атаки ВСУ сбили две воздушные цели

В Севастополе работает система ПВО — идет отражение атаки ВСУ, сообщил глава региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Источник: РБК

В Севастополе работает система ПВО — идет отражение атаки ВСУ, сообщил глава региона Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Сбиты две воздушные цели, они были уничтожены в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки, уточнил губернатор.

Он добавил, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев.

Севастополь наряду с другими российскими регионами регулярно подвергается атакам дронов. В 21:25 мск в городе объявили воздушную тревогу.

