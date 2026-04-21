Путин внес в Госдуму проект о выходе из договора СНГ о помощи беженцам

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, заключенного в сентябре 1993 года. Документ опубликован на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, соглашение утратило актуальность и фактически не применяется. Общие положения договора уже содержатся в российских законах. В соответствии с ними установлены экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов беженцев и вынужденных переселенцев, указывается в документе.

В октябре 2025 года решение об аннулировании договора приняли участники соглашения на встрече в Душанбе. Соответствующий протокол подписали президенты России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

