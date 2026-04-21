CNN: США потребуется до 5 лет на восполнение запаса ракет

США израсходовали до 50% ракет в конфликте с Ираном, на восстановление запасов может уйти до 5 лет, пишет CNN.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженным силам США может потребоваться до пяти лет для восстановления запасов ракет после конфликта с Ираном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на оценки экспертов.

По данным телеканала, в ходе боевых действий были израсходованы значительные объемы вооружений. В частности, США использовали около 45% ракет точного поражения, до 50% перехватчиков системы THAAD и почти половину ракет ПВО Patriot. Запасы крылатых ракет Tomahawk и других дальнобойных систем сократились на 20−30%.

Эксперты отмечают, что такая ситуация создает «окно повышенной уязвимости». По их словам, текущих запасов может оказаться недостаточно для ведения крупномасштабного конфликта, особенно в случае столкновения с сильным противником, таким как Китай.

Восстановление арсеналов осложняется длительными сроками производства и может занять от трех до пяти лет.

На этом фоне министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что США временно приостановили поставки вооружений в страну. По его словам, речь идет, в частности, о ракетах для систем HIMARS и противотанковых комплексах Javelin. Он отметил, что пауза в поставках может продлиться месяцы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует продлевать соглашение о прекращении огня с Ираном, но не исключил возможность нового урегулирования.

