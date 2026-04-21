США намерены направить в 2027 году около $1,4 млрд НАТО и своим силам в Европе

У Соединенных Штатов есть «непреходящая заинтересованность» в сфере национальной безопасности в стабильном, интегрированном европейском регионе, заявил Пентагон.

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Администрация США планирует выделить в 2027 финансовом году порядка $1,4 млрд в бюджет НАТО, а также на поддержку инфраструктуры, которую используют американские войска в Европе. Такие данные приводятся в справочных документах Военного министерства США, прилагающихся к обнародованному проекту его бюджета на следующий финансовый год.

«Бюджет на 2027 финансовый год включает $756,7 млн в рамках общих требований по финансированию, связанных с военным бюджетом НАТО», — заявляет Пентагон. Как он уточняет, речь идет об увеличении на $96,1 млн по сравнению с бюджетом на 2026 финансовый год. Кроме того, исполнительная ветвь власти запрашивает у Конгресса США на будущий финансовый год $604,3 млн на поддержку инфраструктуры, которую используют силы США в Европе. Таким образом, в совокупности по этим двум статьям намечается ассигновать $1,361 млрд.

«У США есть непреходящая заинтересованность в сфере национальной безопасности в стабильном, интегрированном европейском регионе», — отмечает американское военное ведомство.

