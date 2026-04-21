В Иране назвали ложными слова Трампа о смертном приговоре для восьми женщин

Дональд Трамп прокомментировал в Truth Social пост одного из пользователей, который утверждал, что восемь иранских женщин приговорены к смертной казни. «Обращаюсь к иранским лидерам, которые вскоре начнут переговоры с моими представителями: я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это было бы отличным началом наших переговоров», — написал американский президент.