В Иране назвали ложными слова Трампа о смертном приговоре для восьми женщин

Иранские судебные органы отрицают заявление президента США Дональда Трампа о том, что власти исламской республики вынесли смертный приговор восьми женщинам. Некоторые из них уже были освобождены, а остальным предъявили обвинение, предусматривающее тюремное заключение, пишет Fars.
Дональд Трамп прокомментировал в Truth Social пост одного из пользователей, который утверждал, что восемь иранских женщин приговорены к смертной казни. «Обращаюсь к иранским лидерам, которые вскоре начнут переговоры с моими представителями: я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это было бы отличным началом наших переговоров», — написал американский президент.
После заявления Дональда Трампа иранские судебные органы изучили дела всех восьми женщин, сообщает Fars. Ни одной из них не был вынесен смертный приговор, отмечает агентство.
Упоминавшиеся в посте Дональда Трампа женщины были арестованы после январских протестов в Иране, пишет AFP со ссылкой на проживающую в США иранскую активистку. Иранские власти тогда угрожали смертной казнью за поджоги, уничтожение государственного имущества и вооруженные столкновения с силовиками.