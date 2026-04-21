Глава МИД Италии вызвал посла России из-за Мелони

Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни вызвал посла России Алексея Парамонова. Причиной официального дипломатического демарша стали высказывания российского телеведущего Владимира Соловьёва в адрес премьер-министра Джорджи Мелони.

Источник: Life.ru

Таяни написал в соцсети X, что выразил официальный протест в связи с «крайне серьёзными и оскорбительными заявлениями». Речь идёт об эфире шоу «Полный контакт» на канале «Соловьёв Live».

Ранее Life.ru писал, что член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал политику Джорджи Мелони опасной для Италии. По его словам, премьер-министр ведёт страну «к краю ужасной войны с Россией». Причиной такой оценки стали заявления Мелони о том, что поддержка Украины — это «стратегическая необходимость» и «нравственный долг» Рима.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше