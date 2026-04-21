Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятый саммит Россия — АСЕАН стартует в Казани 17 июня

Форум приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Источник: Комсомольская правда

Пятый Саммит Россия — АСЕАН стартует в Казани 17 июня. Мероприятие будет длиться два дня — вплоть до 19 июня. Для его организации создадут специальный Оргкомитет, который возглавит помощник президента России Юрий Ушаков.

Форум приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. На встрече соберутся главы стран и правительств, представители профильных министерств и региональных организаций. Участники подведут итоги многолетнего сотрудничества и обсудят пути его расширения в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что партнерство Москвы и АСЕАН вступает в новый этап. По его словам, очередной саммит проведут с целью определения новых точек взаимодействия, углубления экономических связей и выработки плана по обеспечению безопасности в регионе.

«Проведение предстоящих мероприятий призвано обеспечить дальнейшее развитие стратегического взаимодействия стран, опирающегося на фундаментальные принципы взаимного уважения, сбалансированного учета интересов и ориентации на реальную пользу для народов наших государств», — отметил Кобяков.

В рамках саммита также запланировано подписание межправительственных и межведомственных соглашений. Документы охватят торгово-экономическую, инвестиционную, научно-техническую и культурно-гуманитарную сферы.

Напомним, что 21 апреля российский президент Владимир Путин подписал указа о проведении саммита Россия — АСЕАН в Казани.

