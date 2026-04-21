Пятый Саммит Россия — АСЕАН стартует в Казани 17 июня. Мероприятие будет длиться два дня — вплоть до 19 июня. Для его организации создадут специальный Оргкомитет, который возглавит помощник президента России Юрий Ушаков.
Форум приурочен к 35-летию установления отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. На встрече соберутся главы стран и правительств, представители профильных министерств и региональных организаций. Участники подведут итоги многолетнего сотрудничества и обсудят пути его расширения в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что партнерство Москвы и АСЕАН вступает в новый этап. По его словам, очередной саммит проведут с целью определения новых точек взаимодействия, углубления экономических связей и выработки плана по обеспечению безопасности в регионе.
«Проведение предстоящих мероприятий призвано обеспечить дальнейшее развитие стратегического взаимодействия стран, опирающегося на фундаментальные принципы взаимного уважения, сбалансированного учета интересов и ориентации на реальную пользу для народов наших государств», — отметил Кобяков.
В рамках саммита также запланировано подписание межправительственных и межведомственных соглашений. Документы охватят торгово-экономическую, инвестиционную, научно-техническую и культурно-гуманитарную сферы.
Напомним, что 21 апреля российский президент Владимир Путин подписал указа о проведении саммита Россия — АСЕАН в Казани.