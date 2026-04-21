Что можно ждать от переговоров Ирана и США в Исламабаде

Окончательной уверенности, что второй раунд американо-иранских переговоров состоится, нет; более того, на днях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. 19 апреля об этом сообщил Трамп — по его словам, 18 апреля иранская армия в Ормузском проливе обстреляла некий корабль из Франции и грузовое судно из Великобритании. Тем не менее в Вашингтоне настроены на переговоры. «Мои представители едут в Исламабад, Пакистан, — они будут там завтра вечером для переговоров, — написал Трамп в Truth Social. — Мы предлагаем очень справедливую и разумную сделку, и я надеюсь, что они ее примут, потому что, если они этого не сделают, Соединенные Штаты выведут из строя все электростанции и все мосты в Иране».