Что можно ждать от переговоров Ирана и США в Исламабаде

22 апреля в столице Пакистана Исламабаде должен пройти второй раунд переговоров между Ираном и США. Вечером 21 апреля истек срок двухнедельного режима прекращения огня, о котором США и Иран объявили 8 апреля, но за несколько дней до этого президент США Дональд Трамп фактически продлил перемирие на сутки — в интервью Bloomberg 20 апреля он заявил, что мораторий прекращает свое действие в среду вечером по вашингтонскому времени и дальнейшее его продление маловероятно. Отвечая в тот же день на вопрос PBS News, что будет, когда перемирие закончится, Трамп заявил: «Тогда начнут взрываться бомбы».
Первый раунд американо-иранских переговоров прошел в Исламабаде 11 апреля. Это была серия из трех встреч, переговоры проходили в трехстороннем формате: США представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер; Иран — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи; Пакистан — начальник штаба армии Асим Мунир.
Консультации завершились без какого-либо публично объявленного результата. По информации Axios, США в том числе предложили Ирану ввести мораторий на обогащение урана сроком на 20 лет. Иран такой вариант отверг — как сообщила The New York Times (NYT), он готов на пятилетний мораторий.
Что известно о втором раунде переговоров.
Окончательной уверенности, что второй раунд американо-иранских переговоров состоится, нет; более того, на днях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. 19 апреля об этом сообщил Трамп — по его словам, 18 апреля иранская армия в Ормузском проливе обстреляла некий корабль из Франции и грузовое судно из Великобритании. Тем не менее в Вашингтоне настроены на переговоры. «Мои представители едут в Исламабад, Пакистан, — они будут там завтра вечером для переговоров, — написал Трамп в Truth Social. — Мы предлагаем очень справедливую и разумную сделку, и я надеюсь, что они ее примут, потому что, если они этого не сделают, Соединенные Штаты выведут из строя все электростанции и все мосты в Иране».
20 апреля со встречным обвинением выступил Тегеран — в связи с действиями США в отношении иранского судна «Туска». С начала марта Иран значительно ограничил проход через Ормузский пролив грузовых судов и танкеров. 13 апреля параллельно с иранскими ограничениями свою блокаду пролива ввели США — Трамп, в частности, предупредил, что американские военные будут задерживать суда, которые заплатили Ирану за проход через пролив. Иранское грузовое судно «Туска», по словам президента США, пыталось прорвать американскую блокаду, «и это закончилось для него неудачей» — ВМС США обстреляли и задержали судно.
«Мы столкнулись с тем, что они называют морской блокадой в Ормузском проливе. Несколькими часами ранее было нападение на иранское торговое судно, все это [Тегеран] считает нарушением режима прекращения огня», — заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи (цитата по «РИА Новости»). Тогда же он сообщил, что решение о втором раунде переговоров с США иранское руководство еще не приняло.
Галибаф обвинил Трампа в том, что захватом иранского судна тот хочет «превратить переговорный стол в стол капитуляции или оправдать возобновление войны». «Мы не принимаем переговоры под тенью угроз и за последние две недели подготовились к тому, чтобы раскрыть новые карты на поле боя», — написал он 21 апреля в соцсети X.
Как бы то ни было, представители Ирана и США направляются в Исламабад — по информации Axios, Джей Ди Вэнс должен был отправиться туда утром 21 апреля; а The Wall Street Journal (WSJ) и CNN сообщили, что переговорные группы обеих стран направляются в Пакистан. По информации Axios, Тегеран отказывался от второго раунда переговоров под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Галибаф и Арагчи ждали разрешения верховного лидера Моджтабы Хаменеи, и «оно поступило в понедельник вечером».
К двухнедельному перемирию 8 апреля США и Иран подошли со встречными списками требований.
В проекте Вашингтона было 15 пунктов — они касались Ормузского пролива (должен быть открыт), ракетной программы Ирана (число и дальность баллистических ракет должны быть ограничены, они предназначены только для самообороны), ядерной программы (Тегеран должен полностью от нее отказаться — все ядерные объекты должны быть демонтированы, высокообогащенный уран передан МАГАТЭ и т.д.), иранских прокси в регионе (Исламская Республика должна перестать их поддерживать). Взамен США обещали снять с Ирана санкции и помочь в развитии его гражданской ядерной энергетики на АЭС «Бушер».
План Тегерана состоял из десяти положений, среди которых: США гарантируют ненападение на Иран, признают его контроль над Ормузским проливом, признают право на обогащение урана, снимают все санкции; все санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и резолюции Совета управляющих МАГАТЭ против Ирана перестают действовать; США выплачивают Ирану компенсацию, выводят свои силы из региона и прекращают боевые действия на всех фронтах, в том числе и против «Хезболлы» в Ливане.
Как эксперты оценивают перспективы сделки.
Сейчас Иран находится в очень сложном положении, комментирует старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин. Иранская элита расколота, поясняет он: с одной стороны, есть группа политиков во главе с президентом Масудом Пезешкианом, которая осознает близость экономического краха страны и выступает за переговоры и компромиссы с США; с другой — группа, подконтрольная КСИР, в которой все определяют радикалы от лица верховного лидера Хаменеи.
«Ведущие переговорщики от Ирана — председатель меджлиса Галибаф и глава МИДа Арагчи — относятся к лагерю президента Пезешкиана. Конечно, переговоры будут идти. Но итоговое решение будут принимать правящие страной генералы КСИР», — сказал РБК эксперт.
По оценке Сажина, перед переговорными группами стоит два основных вопроса — судьба иранской ядерной программы и ситуация в Ормузском проливе. «Понятно, что в ходе 12-дневной войны [в июне 2025 года] и сейчас иранская ядерная инфраструктура была повреждена довольно сильно — на ее восстановление потребуется много времени, денег и интеллектуальных ресурсов. Те пять лет моратория, на который соглашаются иранцы, — это тот срок, за который они могли бы восстановить свою ядерную инфраструктуру», — поясняет эксперт и прогнозирует, что Израиль, без сомнения, будет наносить удары по этой инфраструктуре по мере ее восстановления.
Что касается Ормузского пролива, то вряд ли Ирану удастся добиться, чтобы ситуация была разрешена по его плану: против блокирования этого маршрута сейчас выступают не только США и Израиль, но и страны Персидского залива и азиатские государства. В частности, открыть пролив 20 апреля призвал председатель КНР Си Цзиньпин. По сообщению агентства «Синьхуа», в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он сказал, что «нормальный проход через Ормузский пролив отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества».
Требования, которые стороны сформулировали друг к другу, — 15 американских пунктов и десять иранских — были нестыкуемы с самого начала, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, автор телеграм-канала «Иран без паники» Евдокия Добрева. Она также полагает, что предметом торга на переговорах в Исламабаде станут ядерная программа и Ормузский пролив. «Ормузский пролив иранцы, похоже, связывают с вопросом выплаты репараций — это один из их пунктов. Но вероятность, что ущерб им возместят в такой форме, очень мала, поэтому в качестве источника дополнительного дохода они хотят ввести плату за транзит через пролив, — отметила в беседе с РБК эксперт. — Поэтому либо Ирану заплатят репарации, либо речь пойдет о новом правовом режиме в Ормузском проливе. Успешный пример есть — Турция взимает плату за транзит через Босфор и Дарданеллы».
По оценке Добревой, Трамп хочет завершить операцию в Иране как можно скорее. «В определенном смысле США своих целей достигли — военный потенциал Ирана они ослабили, и на этом можно было бы поставить точку. Другой вопрос, зачем все это надо было инициировать, если принципиально новых соглашений, скорее всего, заключено не будет», — резюмировала эксперт.