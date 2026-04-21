Разведка Нидерландов: РФ сможет «открыто противостоять» НАТО через год после СВО

По ее оценке, изложенной в отчете за 2025 год, Россия «при наиболее благоприятных обстоятельствах» в течение года после прекращения боевых действий на Украине сможет «нарастить достаточную боевую мощь» для вступления в некий «региональный конфликт» с НАТО и открытого противостояния альянсу. Пояснений о характере и географических рамках «конфликта» в документе не приводится. При этом в MIVD полагают, что пока продолжаются боевые действия на Украине, прямое столкновение России и НАТО «практически исключено».
Нидерландская спецслужба также констатирует, что современные международные механизмы контроля над вооружениями и каналы диалога, существовавшие в период холодной войны, в значительной степени ослабли. По оценке ведомства, это повышает риск непреднамеренной эскалации.
17 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, назвал ложью и бредом попытки западных политиков запугать Европу российской угрозой. При этом он подчеркнул, что делается это вполне осознанно.