Разведка Нидерландов: РФ сможет «открыто противостоять» НАТО через год после СВО

В MIVD считают, что пока идут боевые действия на Украине, прямое столкновение России и альянса «практически исключено».

ГААГА, 21 апреля. /ТАСС/. Россия после завершения боевых действий на Украине сможет в течение года нарастить достаточный военный потенциал для того, чтобы открыто противостоять НАТО в «региональном конфликте». С такой оценкой выступила Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).

По ее оценке, изложенной в отчете за 2025 год, Россия «при наиболее благоприятных обстоятельствах» в течение года после прекращения боевых действий на Украине сможет «нарастить достаточную боевую мощь» для вступления в некий «региональный конфликт» с НАТО и открытого противостояния альянсу. Пояснений о характере и географических рамках «конфликта» в документе не приводится. При этом в MIVD полагают, что пока продолжаются боевые действия на Украине, прямое столкновение России и НАТО «практически исключено».

Нидерландская спецслужба также констатирует, что современные международные механизмы контроля над вооружениями и каналы диалога, существовавшие в период холодной войны, в значительной степени ослабли. По оценке ведомства, это повышает риск непреднамеренной эскалации.

17 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, назвал ложью и бредом попытки западных политиков запугать Европу российской угрозой. При этом он подчеркнул, что делается это вполне осознанно.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше