Пахомов: «Единая Россия» не допустит, чтобы долги по ЖКУ взыскивали онлайн

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Сергей Пахомов заявил, что «Единая Россия» не допустит онлайн-взыскания долгов по ЖКУ.
Пахомов сказал, что, по данным средств массовой информации, Минстрой готовит законопроект об онлайн-взыскании задолженности за ЖКХ, но позиция «Единой России» по данному вопросу остается неизменной.
Как заявил Пахомов, сначала необходимо выстроить понятную, прозрачную и не вызывающую вопросов у жителей систему начислений платежей, и лишь потом обсуждать варианты работы с задолженностью.
«Человек должен понимать, за что и сколько он платит», — резюмировал депутат.
