Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пахомов: «Единая Россия» не допустит, чтобы долги по ЖКУ взыскивали онлайн

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Сергей Пахомов заявил, что «Единая Россия» не допустит онлайн-взыскания долгов по ЖКУ.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Сергей Пахомов заявил, что «Единая Россия» не допустит онлайн-взыскания долгов по ЖКУ.

Пахомов сказал, что, по данным средств массовой информации, Минстрой готовит законопроект об онлайн-взыскании задолженности за ЖКХ, но позиция «Единой России» по данному вопросу остается неизменной.

Как заявил Пахомов, сначала необходимо выстроить понятную, прозрачную и не вызывающую вопросов у жителей систему начислений платежей, и лишь потом обсуждать варианты работы с задолженностью.

«Человек должен понимать, за что и сколько он платит», — резюмировал депутат.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше