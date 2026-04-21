Подруга Елизаветы II раскрыла секрет долголетия в 108 лет

Ранее сообщалось, что оценки состояния здоровья Елизаветы II в последние годы жизни расходились. Королевский биограф Эндрю Лауни утверждал, что монарх страдала от расстройства рассудка и не могла полноценно участвовать в государственных делах. В то же время журналист Ричард Иден заявлял, что лично общался с королевой и не заметил у нее признаков когнитивных нарушений.