Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подруга Елизаветы II раскрыла секрет долголетия в 108 лет

108-летняя подруга Елизаветы II раскрыла секрет долголетия — позитивное отношение к жизни.

Источник: Аргументы и факты

В Великобритании 108-летняя Маргарет Аббс, знакомая королевы Елизаветы II, назвала главный секрет своего долголетия. Об этом сообщает издание East Anglian Daily Times.

Аббс родилась в 1918 году в Лондоне в семье управляющего отелем. Она получила образование в Швейцарии, а затем помогала отцу управлять гостиничным бизнесом. В 20 лет вышла замуж за военного.

С будущей королевой Елизаветой II она познакомилась еще до ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году. Позже королевская чета неоднократно гостила у Аббс в курортном городе Кромер. Также она дружила с актрисой Джинджер Роджерс и устраивала для гостей танцевальные вечера.

По словам долгожительницы, главный секрет ее жизни — позитивное отношение.

«Будьте счастливы. Не ворчите и наслаждайтесь всем на свете», — отметила Аббс.

Несмотря на возраст, в пансионат для пожилых людей в Вудбридже она переехала только в конце 2024 года. В день рождения ее поздравили родственники и друзья, а сотрудники учреждения устроили праздничное чаепитие.

Ранее сообщалось, что оценки состояния здоровья Елизаветы II в последние годы жизни расходились. Королевский биограф Эндрю Лауни утверждал, что монарх страдала от расстройства рассудка и не могла полноценно участвовать в государственных делах. В то же время журналист Ричард Иден заявлял, что лично общался с королевой и не заметил у нее признаков когнитивных нарушений.

