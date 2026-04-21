Подруга Елизаветы II раскрыла секрет долголетия в 108 лет

В Великобритании 108-летняя Маргарет Аббс, знакомая королевы Елизаветы II, назвала главный секрет своего долголетия. Об этом сообщает издание East Anglian Daily Times.
Аббс родилась в 1918 году в Лондоне в семье управляющего отелем. Она получила образование в Швейцарии, а затем помогала отцу управлять гостиничным бизнесом. В 20 лет вышла замуж за военного.
С будущей королевой Елизаветой II она познакомилась еще до ее свадьбы с принцем Филиппом в 1947 году. Позже королевская чета неоднократно гостила у Аббс в курортном городе Кромер. Также она дружила с актрисой Джинджер Роджерс и устраивала для гостей танцевальные вечера.
По словам долгожительницы, главный секрет ее жизни — позитивное отношение.
«Будьте счастливы. Не ворчите и наслаждайтесь всем на свете», — отметила Аббс.
Несмотря на возраст, в пансионат для пожилых людей в Вудбридже она переехала только в конце 2024 года. В день рождения ее поздравили родственники и друзья, а сотрудники учреждения устроили праздничное чаепитие.
Ранее сообщалось, что оценки состояния здоровья Елизаветы II в последние годы жизни расходились. Королевский биограф Эндрю Лауни утверждал, что монарх страдала от расстройства рассудка и не могла полноценно участвовать в государственных делах. В то же время журналист Ричард Иден заявлял, что лично общался с королевой и не заметил у нее признаков когнитивных нарушений.