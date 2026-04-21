Политолог Оленченко: в ООН стоит обсудить распространение ядерного оружия

Основания опасаться последствий получения Украиной ядерного оружия от стран Европы обоснованны, ООН следует обратить внимание на вопрос распространения такого вида вооружения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил российский политолог Владимир Оленченко.
Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил о возможности начала эскалации конфликта с Россией в случае передачи Украине ядерного оружия Британией и Францией.
По словам эксперта, Гашпар имеет все основания для тревоги, поскольку европейские лидеры находятся в состоянии, способном подвести их к применению ядерного оружия.
Если дело дойдет до ядерной эскалации, станет очевидно, что Европе такое оружие совершенно не нужно, указал Оленченко. Политолог поставил вопрос о способности президента Франции Эммануэля Макрона распоряжаться ядерным арсеналом с учетом его непоследовательного поведения и амбиций.
Ранее эксперт Владимир Гундаров указал на намерение ЕС создать собственное ядерное оружие.