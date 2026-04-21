В Дагестане представили нового главу погрануправления ФСБ России по республике

Глава респубилики Сергей Меликов пожелал Сергею Попову успехов на новом посту.

МАХАЧКАЛА, 21 апреля./ТАСС/. Пограничное управление ФСБ России по Дагестану возглавил Сергей Попов. Его официально представил в Махачкале главе респубилики Сергею Меликову заместитель руководителя службы по оперативной деятельности пограничной службы ФСБ России Олег Гайденко.

«Сергею Меликову представили нового начальника пограничного управления ФСБ России по Дагестану Сергея Попова. Глава региона провел рабочую встречу с заместителем руководителя Службы по оперативной деятельности пограничной службы ФСБ России Олегом Гайденко, который прибыл в республику для официального представления нового руководителя», — говорится в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

Как рассказали в пресс-службе, Меликов подчеркнул важность взаимодействия органов власти и пограничной службы, выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку и пожелал Попову успехов на новом ответственном посту.

Попов проходил военную службу на Дальнем Востоке, в Республике Таджикистан, на Северном Кавказе. В 2017 году из пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Попов был переведен в Республику Карелия, где сначала занимал должность первого заместителя начальника пограничного управления ФСБ России по Карелии, а затем был назначен начальником ведомства.

