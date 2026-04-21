Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хезболлах» заявила, что атаковала позиции израильской армии

По данным «Хезболлах», Израиль более 200 раз нарушал режим прекращения огня.

ТУНИС, 21 апреля. /ТАСС/. Ливанская шиитская организация «Хезболлах» сообщила, что обстреляла позиции израильской армии в населенном пункте Кфар-Гилади на севере еврейского государства в ответ на атаку на территории Ливана. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале движения.

По данным «Хезболлах», Израиль более 200 раз нарушал режим прекращения огня. В ответ бойцы движения «атаковали артиллерийскую позицию Армии обороны Израиля в районе поселения Кфар-Гилади, которое использовалось для обстрелов» населенного пункта на юге Ливана, подчеркивается в заявлении. Удар был нанесен с использованием ракетного вооружения и беспилотников.

17 апреля в 00:00 мск в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение об этом было достигнуто президентом республики Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Договоренность о 10-дневном прекращении огня рассматривается как первый шаг на пути к переговорному процессу с Израилем, который обеспечит заключение долгосрочного соглашения между двумя сторонами.

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше