«Хезболлах» заявила, что атаковала позиции израильской армии

ТУНИС, 21 апреля. /ТАСС/. Ливанская шиитская организация «Хезболлах» сообщила, что обстреляла позиции израильской армии в населенном пункте Кфар-Гилади на севере еврейского государства в ответ на атаку на территории Ливана. Об этом говорится в заявлении в телеграм-канале движения.
По данным «Хезболлах», Израиль более 200 раз нарушал режим прекращения огня. В ответ бойцы движения «атаковали артиллерийскую позицию Армии обороны Израиля в районе поселения Кфар-Гилади, которое использовалось для обстрелов» населенного пункта на юге Ливана, подчеркивается в заявлении. Удар был нанесен с использованием ракетного вооружения и беспилотников.
17 апреля в 00:00 мск в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение об этом было достигнуто президентом республики Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Договоренность о 10-дневном прекращении огня рассматривается как первый шаг на пути к переговорному процессу с Израилем, который обеспечит заключение долгосрочного соглашения между двумя сторонами.