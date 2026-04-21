Челестини: тот, кто в ЦСКА сдастся, не будет у меня играть

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, как ему удаётся не поддаваться унынию на фоне последних результатов команды.
«Тот кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Мы соглашаемся с критикой, потому что мы выступаем не очень хорошо. Нужно быть готовым сражаться, продолжать верить в себя. Надеюсь, что все вместе мы сможем поднять ещё раз над головой кубок и закончить чемпионат на хорошем месте», — приводит его слова «Чемпионат».
21 апреля армейцы сыграли вничью с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ (1:1).
ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.
