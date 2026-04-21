Челестини: тот, кто в ЦСКА сдастся, не будет у меня играть

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, как ему удаётся не поддаваться унынию на фоне последних результатов команды.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, как ему удаётся не поддаваться унынию на фоне последних результатов команды.

«Тот кто сдастся и опустит руки, не будет со мной играть. Мы соглашаемся с критикой, потому что мы выступаем не очень хорошо. Нужно быть готовым сражаться, продолжать верить в себя. Надеюсь, что все вместе мы сможем поднять ещё раз над головой кубок и закончить чемпионат на хорошем месте», — приводит его слова «Чемпионат».

21 апреля армейцы сыграли вничью с «Ростовом» в 26-м туре РПЛ (1:1).

ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

Ранее Данил Круговой выразил поддержку главному тренеру команды Фабио Челестини.