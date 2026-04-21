Tasnim: Иран окончательно отказался участвовать в переговорах с США

Тегеран отказался участвовать в переговорах с Вашингтоном в Исламабаде.

Источник: Аргументы и факты

Власти Ирана считают диалог с Соединёнными Штатами нецелесообразным, полагая, что он не приносит практических результатов и не способствует достижению взаимоприемлемых договорённостей. Об этом пишет агентство Tasnim.

На этом фоне стало известно об изменениях в дипломатических планах: вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил поездку в Исламабад, где предполагалось проведение контактов. Одновременно Тегеран принял решение не участвовать во встрече, которая планировалась в Пакистане.

Иранская сторона через посредников уведомила, что окончательно отказывается от участия в переговорах и на данный момент не видит перспектив для их возобновления.

Ранее министерство финансов США расширило санкции в отношении Тегерана, включив в списки граждан этой страны, а также четыре компании из Ирана, ОАЭ и Турции.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше