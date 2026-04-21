Вопреки слухам о Ротенберге: «Динамо» назначило главным тренером Тамбиева и шокировало болельщиков

«Динамо» объявило о назначении главным тренером Леонида Тамбиева, который с февраля трудился в штабе Игоря Ларионова в СКА. Он не скрывал радости от возможности поработать в столичном гранде и подчеркнул, что чувствует большую ответственность. Этот ход стал неожиданностью для болельщиков, поскольку главным кандидатом на пост считался входящий в совет директоров клуба Роман Ротенберг. Теперь же он, по данным СМИ, может возглавить минское «Динамо» или «Трактор». Валерий Каменский и Максим Сушинский не исключили возвращение Ротенберга в КХЛ уже в следующем сезоне.
Назначение главного тренера «Динамо» считалось одной из главных интриг межсезонья КХЛ. Однако в последнее время практически ни у кого не возникало сомнений, что им окажется входящий в состав директоров клуба Роман Ротенберг.
Но выбор руководства пал на Леонида Тамбиева, который четыре года возглавлял «Адмирал», а с февраля помогал Игорю Ларионову в СКА. При этом полностью состав штаба не объявлен.
Сам специалист не скрывал удовлетворения от возможности попробовать свои силы в столичном гранде.
«Рад возглавить такой именитый клуб, всё-таки обществу “Динамо” исполнилось 103 года, и это большая ответственность. Рад тому, что “Динамо” остановило выбор на мне. Понятно, что предстоит много работы», — цитирует его ТАСС.
Он также объяснил, что заранее договорился с Ларионовым о своём отъезде из Санкт-Петербурга, если поступит предложение о самостоятельной работе.
Фамилия Тамбиева не фигурировала ни в одном из инсайдов. Недавно известный спортивный журналист Александр Боярский сообщил, что, согласно его данным, Ротенберг на 99% станет наставником бело-голубых. А помогать ему якобы должен был Алексей Ковалёв. Ходили слухи и о том, что на своём посту останется Вячеслав Козлов, будто даже подготовивший план подготовки на лето.
Сам наставник сборной России не скрывал желания принять новый вызов.
«Я всегда готов работать, у меня есть желание. Нужно делать так, чтобы дети и игроки развивались. Уверен, всё только начинается. Решение за акционерами», — цитирует Ротенберга «Р-Спорт».
Легенды отечественного хоккея тоже дружно поддерживали его. Например, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев назвал отличным вариантом для двукратных обладателей Кубка Гагарина. А Владимир Крикунов напомнил, что тот в СКА воспитал множество талантливых исполнителей. Ротенберг в ответ поблагодарил экспертов.
«Я очень благодарен за поддержку, которую оказывают легенды СССР, я много с ними общаюсь: Владимир Владимирович Юрзинов, Александр Сергеевич Якушев и другие легенды хоккея. Но здесь решение за акционерами», — отметил тренер.
Однако они остановили выбор на Тамбиеве. При этом, судя по данным журналиста Артура Хайруллина, Ротенберг в следующем сезоне всё-таки может вернуться на тренерский мостик в одном из клубов КХЛ. Якобы им интересуются «Трактор» и минское «Динамо».
Символично, что именно белорусская дружина в стартовом раунде Кубка Гагарина выбила одноклубников из Москвы — 4:0. Но затем сама не сумела ни разу обыграть «Ак Барс» и завершила борьбу за трофей. После этого позиции Дмитрия Квартальнова, который трудится в Минске с 2023-го, пошатнулись.
Что касается назначения Тамбиева, его можно назвать противоречивым. С одной стороны, он зарекомендовал себя как специалист, умеющий добиваться результата в условиях ограниченных возможностей. На протяжении четырёх лет выжимал максимум из не хватающего звёзд с неба «Адмирала».
Пиком для «моряков» при Тамбиеве стал сезон-2022/23, когда добрались до полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина. Тогда они сенсационно выбили из борьбы в шести встречах «Салават Юлаев». А затем попортили кровь «Ак Барсу», выиграв у казанцев две встречи.
В прошлом году коллектив из Владивостока опять пробился в плей-офф и сумел одержать две победы над будущим финалистом «Трактором».
Казалось, тренер останется на Дальнем Востоке. Однако осенью после неудачного старта его неожиданно для многих уволили.
«Накопилась ментальная усталость? Да, вы правы. Наверное, и я приелся немножко, и мне приелось. Есть такое, скрывать не буду. Да у любого тренера так, кто больше трёх сезонов в одной команде», — рассказал специалист в интервью «Чемпионату».
Отдыхал он недолго и 10 февраля пополнил штаб Ларионова в СКА. Кадровый ход пошёл петербуржцам на пользу. После этого они одержали 11 побед в регулярном первенстве при пяти поражениях. Также удалось решить главную проблему при Профессоре — слабую игру в обороне. Армейцы пять раз сохранили свои ворота в неприкосновенности. Правда, в плей-офф в пяти матчах вылетели от ЦСКА.
К тому же нельзя забывать, что во Владивостоке он здорово раскрывал молодых исполнителей. Так, Никита Серебряков и Даниил Гутик именно благодаря Леониду Григорьевичу превратились в звёзд лиги. А в стане бело-голубых сейчас собрано немало юных талантливых спортсменов.
С другой стороны, существуют большие опасения, справится ли латыш с задачами. В «Адмирале» он привык взаимодействовать с хоккеистами среднего уровня и зарекомендовал себя как достаточно жёсткий специалист. Памятен эпизод, когда недовольный результатами Тамбиев 1 января провёл силовую тренировку с баллонами.
В «Динамо» же ему предстоит сотрудничать с высокооплачиваемыми легионерами: Диланом Сикурой, Джорданом Уилом, Максимом Комтуа и другими. Да и россиянин Никита Гусев может по традиции летом подписать очередной годичный контракт.
Однако, по мнению экспертов RT, наставник готов к выходу на новый уровень. Двукратный олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ Валерий Каменский уверен, что тот накопил достаточно опыта.
"Назначение Тамбиева — настоящий динамовский сюрприз. Как известно, в руководстве клуба умеют удивлять болельщиков. Всё было засекречено до последнего момента. Ведь фамилия этого тренера даже не всплывала в новостях. И Ротенберг, видимо, ничего не знал, хотя входит в совет директоров.
Посмотрим на результаты бело-голубых под руководством Тамбиева. А почему у него должно не получиться в топ-клубе? Он же немало поработал с «Адмиралом», который обладает существенно меньшими ресурсами, но выводил его в плей-офф. Исходя из этого этапа карьеры, вопросов к специалисту быть не может", — отметил Каменский.
Полностью согласился с ним чемпион мира Максим Сушинский, напомнивший, что наставник везде хорошо проявлял себя.
«Произошедшее удивило всех. Практически никто не сомневался, что тренером “Динамо” станет Ротенберг. Неслучайно его включили в состав совета директоров. Однако выбор пал на Леонида. Я положительно отношусь к этому решению, ведь он неплохо зарекомендовал себя в скромном “Адмирале”. Да и в качестве ассистента Ларионова в СКА принёс пользу», — подчеркнул Сушинский.
Вместе с тем он считает, что Ротенберг после годичной паузы готов к возвращению на тренерский мостик в КХЛ.
«Думаю, Роман Борисович не против. Мне кажется, он и сам был уверен, что его назначат в “Динамо”, но не сложилось. Сейчас ходят слухи о минском “Динамо” и “Тракторе”. Поглядим. Было бы любопытно посмотреть на него в этих коллективах», — добавил Сушинский.
Каменский тоже оценил вероятность этого как весьма высокую, если тому поступит интересное предложение.