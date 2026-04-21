Вопреки слухам о Ротенберге: «Динамо» назначило главным тренером Тамбиева и шокировало болельщиков

«Динамо» объявило о назначении главным тренером Леонида Тамбиева, который с февраля трудился в штабе Игоря Ларионова в СКА. Он не скрывал радости от возможности поработать в столичном гранде и подчеркнул, что чувствует большую ответственность. Этот ход стал неожиданностью для болельщиков, поскольку главным кандидатом на пост считался входящий в совет директоров клуба Роман Ротенберг. Теперь же он, по данным СМИ, может возглавить минское «Динамо» или «Трактор». Валерий Каменский и Максим Сушинский не исключили возвращение Ротенберга в КХЛ уже в следующем сезоне.