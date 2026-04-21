В Париже прошел вечер в честь партнерства России и Китая

Приветствуя собравшихся, посол Китая во Франции Дэн Ли назвал вечер в Российском духовно-культурном православном центре «прекрасной иллюстрацией дружбы между российским и китайским народами». «У каждой страны своя история, своя культура и свой путь, но мы не изолированы друг от друга. Каждая страна — как клавиша фортепиано. Только согласовывая свои действия и звуча в унисон, мы можем хорошо исполнить симфонию нашего времени: симфонию общего будущего для всего человечества», — подчеркнул глава дипмиссии.