В Париже прошел вечер в честь партнерства России и Китая

ПАРИЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Торжественный вечер в честь партнерства России и Китая прошел в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Жака Ширака в Париже, передает корреспондент ТАСС.
Открывая встречу, посол России во Франции Алексей Мешков отметил, что вечер посвящен 25-летию заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. «В России мы называем его “Большим договором”. Подписанный в Москве в июле 2001 года, он заложил прочный фундамент для последовательного наращивания сотрудничества на долгосрочную перспективу», — сказал Мешков.
Дипломат также обратил внимание на еще один юбилей — 30-летие принятия Совместной российско-китайской декларации. «Этот документ придал взаимодействию наших стран стратегический характер. Сегодня наши двусторонние связи определяются как отношения всеобъемлющего партнерства», — отметил посол, напомнив, что «на первую половину года намечается визит в КНР президента России Владимира Путина».
Приветствуя собравшихся, посол Китая во Франции Дэн Ли назвал вечер в Российском духовно-культурном православном центре «прекрасной иллюстрацией дружбы между российским и китайским народами». «У каждой страны своя история, своя культура и свой путь, но мы не изолированы друг от друга. Каждая страна — как клавиша фортепиано. Только согласовывая свои действия и звуча в унисон, мы можем хорошо исполнить симфонию нашего времени: симфонию общего будущего для всего человечества», — подчеркнул глава дипмиссии.
Две великие школы.
Перед гостями вечера выступил 16-летний китайский пианист Шао Цзыюй. Он исполнил произведения Александра Скрябина, Ван Цзяньчжуна, Людвига ван Бетховена, Мориса Равеля и Ференца Листа.
Публика аплодировала выпускнику московской школы имени Гнесиных, лауреату международных конкурсов, который обучается под руководством российско-французской пианистки Рены Шерешевской. «Две великие школы пианистов предстали на этом вечере во весь рост», — заметила в беседе с корреспондентом ТАСС член парижской коллегии адвокатов Ирина Сидорова.
Присутствовавший на концерте лидер французского «Народного республиканского союза», кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Франсуа Асселино назвал вечер ярким событием культурной жизни Парижа. «Я внимательно слежу за неуклонным развитием сотрудничества двух великих держав — России и Китая. Этому историческому процессу способствует то, что во главе России и Китая находятся выдающиеся лидеры — Владимир Путин и Си Цзиньпин», — сказал он корреспонденту ТАСС.