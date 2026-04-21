Поэтому они спокойно говорят о взаимовыгодных отношениях с Россией и крайне сдержанно относятся к киевской хунте и ее бесконечным требованиям. И даже Петер Мадьяр критикует воинственность Урсулы фон дер Ляйен и требует вначале возобновления поставок нашей нефти через Украину. А Радев также хочет шире использовать газ «Турецкого потока», но ему трудно отказаться от поставок патронов Киеву, учитывая значение этих сделок для болгарского бюджета.
К тому же эти страны зависят от брюссельских субсидий, а потому никто не поставит вопрос о выходе из НАТО. Но объединиться, для того чтобы снизить уровень давления с целью их вовлечения в прямую конфронтацию с нами, постараются. Фицо — Бабиш — Радев и даже Мадьяр — это такая дуга прагматизма в НАТО. Государства, готовые без крайностей отстаивать сугубо национальные интересы.