Примат прагматики над идеологией

Выборы в Чехии, а затем в Венгрии и Болгарии неожиданно стерли традиционное разделение политиков Восточной Европы на евроскептиков и верных атлантистов. И как бы в Брюсселе ни радовались поражению Виктора Орбана и ни переживали по поводу победы партии Румена Радева, заранее объявленного пророссийским, на деле складывается впечатление, что новая волна приводит к власти национально ориентированных прагматиков, раздраженных политикой идеологического доминирования над реальными экономическими интересами их не самых богатых стран.

Поэтому они спокойно говорят о взаимовыгодных отношениях с Россией и крайне сдержанно относятся к киевской хунте и ее бесконечным требованиям. И даже Петер Мадьяр критикует воинственность Урсулы фон дер Ляйен и требует вначале возобновления поставок нашей нефти через Украину. А Радев также хочет шире использовать газ «Турецкого потока», но ему трудно отказаться от поставок патронов Киеву, учитывая значение этих сделок для болгарского бюджета.

К тому же эти страны зависят от брюссельских субсидий, а потому никто не поставит вопрос о выходе из НАТО. Но объединиться, для того чтобы снизить уровень давления с целью их вовлечения в прямую конфронтацию с нами, постараются. Фицо — Бабиш — Радев и даже Мадьяр — это такая дуга прагматизма в НАТО. Государства, готовые без крайностей отстаивать сугубо национальные интересы.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
