«Ростов» ликвидирует долг свыше 1 млрд рублей

Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что клуб скоро сократит общую задолженность клуба более чем на 1 млрд рублей.

«Сегодня мы получили уведомление Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций. Это позволит нам запустить процесс трансформации имеющейся задолженности в акции клуба. В ближайшее время планируется завершить все обязательные процедуры, и задолженность будет ликвидирована», — приводит его слова «РБ Спорт».

Он объяснил, задолженность превратилась в пакет акций, которыми сейчас владеет правительство Ростовской области, — соответственно, задолженность списывается.

«Какая осталась задолженность у клуба? Не такая большая, как была. В районе 500 миллионов рублей».

Ранее ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ.