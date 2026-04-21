«Ростов» ликвидирует долг свыше 1 млрд рублей

Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что клуб скоро сократит общую задолженность клуба более чем на 1 млрд рублей.
«Сегодня мы получили уведомление Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций. Это позволит нам запустить процесс трансформации имеющейся задолженности в акции клуба. В ближайшее время планируется завершить все обязательные процедуры, и задолженность будет ликвидирована», — приводит его слова «РБ Спорт».
Он объяснил, задолженность превратилась в пакет акций, которыми сейчас владеет правительство Ростовской области, — соответственно, задолженность списывается.
«Какая осталась задолженность у клуба? Не такая большая, как была. В районе 500 миллионов рублей».
