ПВО сбила пять беспилотников над Севастополем

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито 5 БПЛА над морем и в различных районах города. По предварительной информации никто из людей не пострадал. От спасательной службы Севастополя к этому часу зафиксирована информация о следующих повреждениях: В районе улицы Шабалина осколками от сбитого БПЛА посекло два автомобиля. В районе Радиогорки в одном из МКД повреждено окно на балконе и в комнате», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».