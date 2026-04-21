Axios: визит Вэнса на переговоры с Ираном отложили на неопределенный срок

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад на переговоры с Ираном отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил портал Axios.
Ссылаясь на неназванных должностных лиц и источники, он пишет, что Вэнс 22 апреля примет участие в «дополнительных политических совещаниях в Белом доме». В этих же совещаниях принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они оба участвовали в первом раунде очных переговоров с представителями руководства Ирана в Исламабаде вместе с Вэнсом.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее в Truth Social о намерении пролить режим прекращения огня с Ираном, который должен был истечь в ближайшие часы.