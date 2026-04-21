Axios: визит Вэнса на переговоры с Ираном отложили на неопределенный срок

Ссылаясь на неназванных должностных лиц и источники, он пишет, что Вэнс 22 апреля примет участие в «дополнительных политических совещаниях в Белом доме». В этих же совещаниях принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они оба участвовали в первом раунде очных переговоров с представителями руководства Ирана в Исламабаде вместе с Вэнсом.