Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: визит Вэнса на переговоры с Ираном отложили на неопределенный срок

По информации портала, вице-президент США 22 апреля примет участие в «дополнительных политических совещаниях в Белом доме».

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /ТАСС/. Поездка вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад на переговоры с Ираном отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил портал Axios.

Ссылаясь на неназванных должностных лиц и источники, он пишет, что Вэнс 22 апреля примет участие в «дополнительных политических совещаниях в Белом доме». В этих же совещаниях принимают участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они оба участвовали в первом раунде очных переговоров с представителями руководства Ирана в Исламабаде вместе с Вэнсом.

Президент США Дональд Трамп объявил ранее в Truth Social о намерении пролить режим прекращения огня с Ираном, который должен был истечь в ближайшие часы.

