В Севастополе отразили атаку ВСУ

Атаку ВСУ отразили в Севастополе, над морем и в разных районах города сбито пять беспилотников.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито пять БПЛА над морем и в различных районах города», — написал Развожаев в канале в MAX.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что силы ПВО армии России сбили девять БПЛА украинских войск над территорией страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше