В Севастополе отразили атаку ВСУ

Атаку ВСУ отразили в Севастополе, над морем и в разных районах города сбито пять беспилотников.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито пять БПЛА над морем и в различных районах города», — написал Развожаев в канале в MAX.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее стало известно, что силы ПВО армии России сбили девять БПЛА украинских войск над территорией страны.
