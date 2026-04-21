Посол КНР: Китай и РФ должны работать вместе, чтобы придать миру устойчивости

ПАРИЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Пекин и Москва должны совместно работать над тем, чтобы придать миру больше устойчивости. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил посол Китая во Франции Дэн Ли.
«Россия и Китай должны вместе работать над тем, чтобы придать миру больше устойчивости и уверенности», — сказал глава дипмиссии, делясь своими впечатлениями от вечера российско-китайской дружбы, посвященного двум юбилеям взаимных связей.
Он подчеркнул, что «30-летие подписания Совместной российско-китайской декларации послужило отправной точкой для установления стратегического партнерства». «Заключение 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР стало важным этапом не только для двусторонних отношений, но и для мира и стабильности», — подчеркнул Дэн Ли.
Дипломат отметил, что недавний визит в Китай главы МИД России Сергея Лаврова открыл серию важных обменов между двумя странами.
В 2001 году президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В нем указывается на отсутствие взаимных территориальных претензий. Этот документ заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей Москвы и Пекина.