Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол КНР: Китай и РФ должны работать вместе, чтобы придать миру устойчивости

Дипломат подчеркнул, что «30-летие подписания Совместной российско-китайской декларации послужило отправной точкой для установления стратегического партнерства».

ПАРИЖ, 21 апреля. /ТАСС/. Пекин и Москва должны совместно работать над тем, чтобы придать миру больше устойчивости. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил посол Китая во Франции Дэн Ли.

«Россия и Китай должны вместе работать над тем, чтобы придать миру больше устойчивости и уверенности», — сказал глава дипмиссии, делясь своими впечатлениями от вечера российско-китайской дружбы, посвященного двум юбилеям взаимных связей.

Он подчеркнул, что «30-летие подписания Совместной российско-китайской декларации послужило отправной точкой для установления стратегического партнерства». «Заключение 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР стало важным этапом не только для двусторонних отношений, но и для мира и стабильности», — подчеркнул Дэн Ли.

Дипломат отметил, что недавний визит в Китай главы МИД России Сергея Лаврова открыл серию важных обменов между двумя странами.

В 2001 году президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Цзян Цзэминь подписали Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В нем указывается на отсутствие взаимных территориальных претензий. Этот документ заложил основу для качественного наращивания всего комплекса двусторонних связей Москвы и Пекина.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше