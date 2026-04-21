Губерниев: амбиции Ротенберга такие, что он будет бороться за чемпионство с любой командой

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном назначении Романа Ротенберга на пост главного тренера «Трактора».
«Челябинск — прекрасный город, который я очень люблю. Часто бываю там и в Златоусте. Амбиции Романа Борисовича такие, что он будет бороться за чемпионство с любой командой. Почему бы “Трактору” не попробовать выиграть Кубок Гагарина с Ротенбергом?» — приводит его слова Metaratings.
21 апреля «Динамо» объявило о назначении Леонида Тамбиева на пост главного тренера, несмотря на слухи о том, что эту должность займёт Ротенберг.
