Гросси заявил о необходимости быть беспристрастным на должности генсека ООН

Кандидат на должность главы всемирной организации в качестве примера указал на свое взаимодействие с Россией и Украиной.

ООН, 21 апреля. /ТАСС/. Кандидат на пост генсека ООН, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости быть беспристрастным на должности главы всемирной организации и указал в качестве примера свое взаимодействие с Москвой и Киевом.

«Беспристрастность просто необходима, что означает не занимать ту или иную сторону, так как мы тут не для того, чтобы читать кому-то нотации, а ради защиты Устава [ООН] и сохранения мира и безопасности, делать это нужно эффективным образом. У меня есть примеры в этом отношении, это касается России и Украины, а также Ближнего Востока и так далее», — сказал он на слушаниях в штаб-квартире организации.

