Аналитик Меркурис заявил о снижении интереса США к поддержке Украины

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что интерес США к поддержке Украины снижается.
«Поток поддержки со стороны США подходит к концу… интерес к украинскому конфликту заметно ослаб», — сказал он в эфире YouTube-канала.
По его словам, даже возможные политические изменения в конгрессе не приведут к прежнему уровню внимания к ситуации.
Меркурис также отметил, что на этом фоне положение России на поле боя улучшается.
Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявлял о выделении €100 млн на закупку вооружений для Киева.
Также Украина призывала европейские страны закрепить военную помощь на уровне 1% ВВП.