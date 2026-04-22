В Госдуме назвали большим событием возвращение гимна на Кубок мира по водному поло

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что гимн РФ прозвучал перед матчем женской сборной России по водному поло на Кубке мира.
«Это большое событие. Огромная благодарность объединённой Федерации водных видов спорта и Министерству спорта России. Это промежуточная победа. Сейчас нужно восстанавливаться не только в правах, но и завоевывать медали. Должна проводиться полноценная работа по возвращению своей формы», — приводит его слова СЭ.
21 апреля Женская сборная России по водному поло победила команду Аргентины в первом туре предварительного этапа Кубка мира во втором дивизионе. Перед игрой команд играл гимн РФ.
Напомним, что 13 апреля World Aquatics сняла санкции с российских спортсменов и допустила их к соревнованиям с флагом и гимном.
Ранее сообщалось, что сборная России проводит первый с 2022 года матч под флагом страны в игровом виде спорта.