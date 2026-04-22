Hart van Nederland: Нидерланды изучают возможность отказа Канье Уэсту во въезде

Это проходит на фоне всеобщей критики высказываний рэпера, пишет портал.

ГААГА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Нидерландов рассматривают возможность отказать американскому рэперу Канье Уэсту во въезде в страну на фоне всеобщей критики его высказываний. Об этом сообщил портал Hart van Nederland.

«Должен сразу предупредить: в Нидерландах действует довольно высокий порог для отказа во въезде. Для этого должна существовать угроза общественному порядку или безопасности», — привел портал слова министра юстиции Давида ван Вила. Он добавил, что его коллеги проверят, есть ли причины, по которым рэперу можно отказать во въезде, а само решение останется за министром по делам миграции и предоставления убежища Бартом ван ден Бринком. В последние недели значительная часть депутатов нижней палаты парламента Нидерландов, в особенности христианско-демократические партии, высказывалась против приезда музыканта, который должен выступить 6 июня на площадке GelreDome в городе Арнем на востоке страны.

Ранее в апреле МВД Великобритании запретило скандальному артисту въезд в страну на том основании, что это не отвечает интересам общества. Уэст собирался принять участие в летнем фестивале Wireless в Лондоне в качестве хедлайнера, его выступления были запланированы в течение трех дней подряд.

В последние годы рэпер регулярно провоцировал скандалы своими заявлениями, в частности, по темам нацизма и рабства, порой доходя до открытой демонстрации нацистской символики. В мае 2025 года он выпустил песню, в которой рефреном произносит фразу, содержащую нацистское приветствие. Приглашение Уэста на фестиваль премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер назвал «вызывающим большое беспокойство», учитывая «предыдущие антисемитские заявления и восхваление нацизма» рэпером. Сам артист заявил о готовности встретиться с представителями еврейской общины Великобритании на фоне скандала вокруг его участия в фестивале Wireless. В Совете представителей британских евреев в ответ выразили заинтересованность во встрече с Уэстом, однако добавили, что сперва он должен отказаться от выступления на фестивале.

Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше