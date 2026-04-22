Hart van Nederland: Нидерланды изучают возможность отказа Канье Уэсту во въезде

В последние годы рэпер регулярно провоцировал скандалы своими заявлениями, в частности, по темам нацизма и рабства, порой доходя до открытой демонстрации нацистской символики. В мае 2025 года он выпустил песню, в которой рефреном произносит фразу, содержащую нацистское приветствие. Приглашение Уэста на фестиваль премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер назвал «вызывающим большое беспокойство», учитывая «предыдущие антисемитские заявления и восхваление нацизма» рэпером. Сам артист заявил о готовности встретиться с представителями еврейской общины Великобритании на фоне скандала вокруг его участия в фестивале Wireless. В Совете представителей британских евреев в ответ выразили заинтересованность во встрече с Уэстом, однако добавили, что сперва он должен отказаться от выступления на фестивале.