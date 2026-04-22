Глава МИД Венесуэлы подтвердил настрой на развитие партнерства с Россией

Хиль: Венесуэла настроена на развитие партнерства с Россией.

МЕХИКО, 21 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на встрече с послом России Сергеем Мелик-Багдасаровым подтвердил настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества, сообщила дипмиссия РФ в южноамериканской стране.

«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии по итогам встречи дипломатов.

Переговоры прошли в преддверии первой годовщины подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который был заключен 7 мая 2025 года в Москве президентами Владимиром Путиным и Николасом Мадуро.

Стороны, как сообщается, уделили особое внимание реализации положений этого соглашения, которое заложило долгосрочную основу для углубления взаимодействия между двумя странами по широкому спектру направлений.

По итогам встречи Мелик-Багдасаров отметил, что Россия и Венесуэла продолжают поступательно развивать стратегическое партнерство, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а совместные проекты «носят взаимовыгодный и социально значимый характер».

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше