Глава МИД Венесуэлы подтвердил настрой на развитие партнерства с Россией

МЕХИКО, 21 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на встрече с послом России Сергеем Мелик-Багдасаровым подтвердил настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества, сообщила дипмиссия РФ в южноамериканской стране.
«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление двусторонних отношений и развитие сотрудничества», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии по итогам встречи дипломатов.
Переговоры прошли в преддверии первой годовщины подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, который был заключен 7 мая 2025 года в Москве президентами Владимиром Путиным и Николасом Мадуро.
Стороны, как сообщается, уделили особое внимание реализации положений этого соглашения, которое заложило долгосрочную основу для углубления взаимодействия между двумя странами по широкому спектру направлений.
По итогам встречи Мелик-Багдасаров отметил, что Россия и Венесуэла продолжают поступательно развивать стратегическое партнерство, основанное на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а совместные проекты «носят взаимовыгодный и социально значимый характер».