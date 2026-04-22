Посол Фазли: от Ирана ждут не диалога, а фактической капитуляции

От Тегерана ждут не диалога, а фактической капитуляции, заявил в эксклюзивном интервью RT India посол Ирана в Китае Абдолрез Рахмани Фазли.
«Похоже, что требования, которые пытаются навязать США, не предусматривают никаких равных или взаимных условий, потому что-то, что они приняли, то, что они демонстрируют, — это закрытие Ормузского пролива», — цитирует дипломата Telegram-канал RT.
Посол также отметил, что Тегеран готов к переговорам, если будет возможность длительного и надёжного прекращения огня.
Между тем президент США Дональд Трамп ранее заявил о продлении режима прекращения огня в конфликте с Ираном.