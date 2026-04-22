Глава МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьёва о Мелони

Глава итальянского МИД вице-премьер Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова из-за высказываний российского телеведущего Владимира Соловьёва о премьер-министре Италии Джордже Мелони.
Об этом дипломат написал в соцсети Х, отметив, что телеведущий допустил крайне серьёзные и оскорбительные заявления в адрес итальянского политика.
«Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьёзными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьёва по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони», — говорится в публикации.
