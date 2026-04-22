Каллас: одна из стран ЕС блокирует решение о санкциях против Грузии

Каллас объяснила, почему ЕС до сих пор не вводит санкции против Грузии.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз хочет ввести санкции против Грузии, однако не может принять окончательное решение по этому вопросу из-за одной страны. Об этом заявила глава Евродипломатии Кая Каллас.

«Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить — да, общее настроение есть. Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран “за” и одна “против”», — сказала Каллас на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности наложения рестрикций на Грузию.

Накануне ЕС заморозил безвиз для владельцев дипломатических паспортов Грузии. Европа объяснила запрет на въезд грузинских дипломатов якобы нарушениями со стороны Тбилиси.

Ранее в Грузии предложили вычеркнуть из Конституции пункт о стремлении в НАТО и ЕС.

Как Евросоюз пытается настроить Грузию против России, читайте здесь на KP.RU.

