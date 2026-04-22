США ввели новые санкции против Ирана

Всего в обновленный список внесено 14 пунктов, среди попавших под санкции — физлица и компании в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые, как утверждается, причастны к закупке/транспортировке оружия или его компонентов.
Вечером 21 апреля — в день истечения перемирия между Вашигтоном и Тегераном — The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники писали, что иранская и американская переговорные группы отправятся на встречу для участия в мирных переговорах. Позднее CNN и New York Times сообщили, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан отложили. Иранская сторона, как сообщил Tasnim, тоже отказалась приезжать в Исламабад.
После этого президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия: по словам республиканца, оно будет действовать до тех пор, пока Тегеран не «выработает единое предложение» и пока не завершатся переговоры.
