США ввели новые санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело новые санкции против Ирана.

Источник: РБК

Всего в обновленный список внесено 14 пунктов, среди попавших под санкции — физлица и компании в Иране, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, которые, как утверждается, причастны к закупке/транспортировке оружия или его компонентов.

Ограничения, в частности, введены в отношении нескольких человек, связанных с иранской авиакомпанией Mahan Air, которая находится под санкциями США за оказание поддержки Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Также в санкционный список попали два самолета Boeing 777−200ER этого же перевозчика.

Вечером 21 апреля — в день истечения перемирия между Вашигтоном и Тегераном — The Wall Street Journal и CNN со ссылкой на источники писали, что иранская и американская переговорные группы отправятся на встречу для участия в мирных переговорах. Позднее CNN и New York Times сообщили, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан отложили. Иранская сторона, как сообщил Tasnim, тоже отказалась приезжать в Исламабад.

После этого президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия: по словам республиканца, оно будет действовать до тех пор, пока Тегеран не «выработает единое предложение» и пока не завершатся переговоры.

