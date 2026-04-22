Путин встретится с новым президентом Сейшельских островов

Сейшельские делегации традиционно принимают участие в мероприятиях Форума партнерства Россия — Африка. Этот новый диалоговый формат был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита — в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет осенью 2026 года в Москве.