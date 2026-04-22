Путин встретится с новым президентом Сейшельских островов

Путин обсудит с новым президентом Сейшел развитие сотрудничества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет переговоры с новым президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

Лидеры намерены обсудить развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, сообщили ранее в Кремле. Также в повестке будут международные и региональные вопросы.

Экс-спикер парламента Сейшельских островов Эрмини победил во втором туре президентских выборов в октябре минувшего года. В МИД России тогда подтвердили готовность Москвы активно сотрудничать с новыми властями страны для укрепления дружественных российско-сейшельских связей.

Ведущим направлением сотрудничества двух стран является туризм. Между Россией и Сейшелами налажено прямое авиасообщение — «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы на Маэ.

Сейшельские делегации традиционно принимают участие в мероприятиях Форума партнерства Россия — Африка. Этот новый диалоговый формат был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита — в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет осенью 2026 года в Москве.

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре встретился с министром иностранных дел Сейшельских островов Барри Фором на полях министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка в Каире. Они обсудили взаимодействие двух стран в ряде ключевых областей с акцентом на реализацию возможных совместных проектов в туризме, рыболовстве, образовании и подготовке кадров по гражданским специальностям.

Позже в беседе с РИА Новости Фор высказал мнение, что Россия имеет потенциал для привлечения ещё большего числа туристов на Сейшельские острова. Министр отметил, что страны могут добиться больших результатов и в рамках торгового партнерства. Стороны также взаимодействуют в сфере морской безопасности, включая борьбу с пиратством.

