МИД: Россия открыта к взаимодействию с западными странами по Севморпути

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Москва готова рассмотреть варианты взаимодействия с западными арктическими странами по Северному морскому пути. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
«Россия открыта к профильному диалогу со всеми, кто готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Сейчас оно в первую очередь развивается с внерегиональными странами, прежде всего с Китаем и Индией. Если западные арктические страны проявят интерес, мы рассмотрим возможные варианты взаимодействия и с их участием», — сказал он «Известиям».
Северный морской путь — судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов РФ по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Протяженность — 5 600 км.