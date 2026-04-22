МИД: Россия открыта к взаимодействию с западными странами по Севморпути

Директор департамента европейских проблем министерства Владислав Масленников отметил, что РФ открыта к диалогу со всеми, кто готов к конструктивному сотрудничеству.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Москва готова рассмотреть варианты взаимодействия с западными арктическими странами по Северному морскому пути. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.

«Россия открыта к профильному диалогу со всеми, кто готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Сейчас оно в первую очередь развивается с внерегиональными странами, прежде всего с Китаем и Индией. Если западные арктические страны проявят интерес, мы рассмотрим возможные варианты взаимодействия и с их участием», — сказал он «Известиям».

Северный морской путь — судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов РФ по морям Северного Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Протяженность — 5 600 км.

Узнать больше по теме
Северный морской путь: арктический коридор будущего
Этот уникальный морской маршрут вдоль арктических побережий России привлекает внимание исследователей, бизнеса и политиков. Северный морской путь считается кратчайшей дорогой между Европой и Азией и постепенно превращается в глобальную транспортную артерию XXI века.
Читать дальше