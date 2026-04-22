Tasnim: Ормузский пролив останется закрытым до снятия блокады со стороны США

Иран заявляет, что Ормузский пролив останется закрытым, пока продолжается блокада со стороны США.
Кроме того, как утверждает агентство Tasnim, Иран, если потребуется, угрожает прорвать её силой.
«Продолжение морской блокады означает продолжение конфликта. Иран не откроет Ормузский пролив до тех пор, пока продолжается морская блокада, и при необходимости силой прорвёт блокаду», — говорится в заявлении.
Американский президент Дональд Трамп между тем ранее также заявил, что Ормузский пролив не откроют, пока не будет финальной сделки с Ираном.
18 апреля в КСИР заявили, что Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады США.
В Высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики подчеркнули, что Иран намерен сохранять контроль над судоходством в Ормузском проливе до завершения конфликта с США и установления устойчивого мира на Ближнем Востоке.
Позднее агентство Reuters сообщило, что за сутки 18 апреля через Ормузский пролив прошло более 20 судов, что стало максимальным показателем с 1 марта.