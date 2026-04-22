FT: Revolut обсуждает выход на IPO с оценкой до $200 млрд

В ноябре 2025 года оценка компании составила $75 млрд, что почти вдвое выше показателей 2024 года ($45 млрд). Важным драйвером роста стало получение полной банковской лицензии в Великобритании, что открывает путь к прямому приему депозитов и выдаче кредитов. В ближайшее время компания также готовит вторичную продажу акций, которая может оценить Revolut более чем в $100 млрд.