Владимир Зеленский заявил, что из-за конфликта на Ближнем Востоке существует перспектива сокращения западной помощи Украине. По его словам, война в Иране усиливает позиции России, истощает ресурсы США и Европы, а также ограничит доступ Украины к ПВО. Ранее Зеленский подчёркивал, что ситуация с ракетами для Patriot у Украины «хуже некуда» из-за ближневосточного обострения, и пожаловался на дефицит этих вооружений. С точки зрения аналитиков, киевский режим действительно испытывает определённые трудности с получением западной помощи. При этом коллективный Запад не в состоянии удовлетворять растущие запросы украинской стороны из-за собственных проблем и текущей геополитической обстановки, говорят эксперты.
«Война в Иране усиливает “русских”, война в Иране истощает американцев, война в Иране истощает энергозапасы Европы… Война в Иране, безусловно, приведёт к более широким агрессиям не только на Ближнем Востоке. И ограничит доступ Украины к ПВО», — заявил политик в эфире национального телемарафона.
Ранее Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF подчеркнул, что ситуация с ракетами для Patriot у Украины «хуже некуда» из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он пожаловался на дефицит этих вооружений и выразил недовольство тем, что Вашингтон стал уделять Киеву меньше внимания из-за противостояния с Ираном.
Кроме того, на прошлой неделе Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре не исключил, что США могут «медленно передавать» Киеву ракеты для Patriot «даже за европейские деньги».
ЗРК Patriot.
Как заявил впоследствии министр обороны Украины Михаил Фёдоров на пресс-конференции по итогам заседания в формате «Рамштайн», Киев не получит до конца года обещанные Берлином сотни ракет к комплексам ПВО Patriot, их поставят только в 2027—2029 годах.
Политический контекст.
Напомним, Зеленский не первый раз сетует на то, что из-за конфликта на Ближнем Востоке внимание к Украине снижается.
Так, 15 апреля глава киевского режима заявил, что у спецпредставителя США Стива Уиткоффа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в настоящий момент «нет времени на Украину» из-за того, что они «постоянно контактируют с Ираном».
Спустя несколько дней Зеленский пожаловался, что Соединённые Штаты могут ослабить давление на Россию на фоне конфликта с Ираном.
Между тем в посольстве России в Италии сообщили, что Украина хочет активного вовлечения европейской страны в конфликт. Таким образом в дипмиссии прокомментировали визит Владимира Зеленского.
Там обратили внимание на то, что основной задачей главы киевского режима было склонить итальянское правительство и подотчётные ему предприятия ВПК к более активному сотрудничеству с украинскими предприятиями, которые производят БПЛА и другие боевые системы, «используемые ВСУ для нанесения ударов по территории России».
Военнослужащий ВСУ.
«Ещё больше потерь».
Как отмечают эксперты, Зеленскому становится всё сложнее добиваться помощи от западных партнёров на фоне ближневосточного конфликта.
«Запад, когда втягивал Украину в эту войну, не рассчитал свои силы и ресурсы — военные и финансовые. Действительно, сейчас и у Европы, и у США наблюдается кризис с поставками оружия, да и есть серьёзные политические причины, из-за чего тормозится финансовая помощь Украине. В Киеве опасаются, что, если объёмы помощи будут оставаться на прежнем уровне или замедлятся поставки, ВСУ потерпят окончательный крах», — заявил ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в комментарии RT.
По его словам, Зеленскому не остаётся ничего другого, как пытаться убедить западных союзников в необходимости «поскорее и побольше раскошелиться».
«У ВСУ действительно наблюдается дефицит вооружений, а Брюссель хочет, по всей видимости, воевать с РФ руками украинцев ещё долго. Но планы еврочиновников — это одно, а реальность, в которой ВСУ терпят крах, — это другое. Тем более что уровень финансовой и военной поддержки Украины действительно снижается», — констатировал эксперт.
Неменский напомнил, что проблема заключается не только в поставках вооружений со стороны Запада, но и в том, что в Европе увеличивается численность противников поддержки киевского режима.
«В ряде стран ЕС растёт сила оппозиции, которая выступает против какой-либо помощи Украине. И нынешний энергетический кризис, связанный также с происходящим на Ближнем Востоке, способствует тому, что всё больше людей, в том числе в европейских элитах, склоняются к мнению, что эта оппозиция права. Европа сейчас оказалась в очень тяжёлом положении», — считает аналитик.
В то же время главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко акцентировал внимание на том, что на фоне ситуации вокруг Ирана Соединённые Штаты действительно не поставляют системы ПВО и ракеты-перехватчики к ним.
«Более того, Трамп ясно дал понять, что больше бесплатных поставок на Украину не будет. Это подтвердил и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который недавно подчеркнул, что Соединённые Штаты прекратили закупки и отправку вооружения для нужд Киева», — сказал аналитик в разговоре с RT.
Напомним, Вэнс подчеркнул, что американское руководство предложило европейским партнёрам самостоятельно решать вопросы приобретения военной техники для Украины.
«Вашингтон добился того, чтобы за американское оружие для Киева платили европейцы. Но факт в том, что, даже если ситуация с поставками и улучшится со временем, уже сейчас очевидно, что западная военная техника оказалась неэффективной в условиях боевых действий на Украине. Европа сейчас будет делать ставку на снабжение ВСУ беспилотниками», — говорит Коротченко.
Флаги Украины и ЕС.
В свою очередь, как полагает военный эксперт Иван Коновалов, Зеленский реагирует на замедление поставок военной помощи тем, что «продолжает клянчить и делает это ещё более активно».
«Киевский режим постоянно клянчит оружие и деньги у западных партнёров. Зеленский то и дело проводит европейские турне или гастроли. Но дело в том, что Европа ещё не успела раскрутить свой ВПК — и вряд ли сможет на фоне текущего энергетического кризиса. США участвовать в этой истории тоже не могут — даже на деньги европейцев — из-за конфликта на Ближнем Востоке. Что касается финансовых вложений в украинский проект, Европа в таких количествах удовлетворять аппетиты киевского денежного “пылесоса” не в силах. В воздухе до сих пор висит вопрос, касающийся кредита для Киева», — сказал аналитик в беседе с RT.
По мнению Коновалова, единственное, что может себе позволить киевский режим на данном этапе, — это пробовать «гасить дефицит вооружения» принудительной мобилизацией.
«Именно это сейчас и происходит — отлавливают людей с помощью сотрудников ТЦК и полицейских и загоняют их на фронт. Но эта стратегия обречена на провал: если с техникой проблемы, немотивированные новички не смогут значительно изменить ситуацию, а ВСУ будут нести ещё больше потерь при таком раскладе. Кроме того, вырастет и процент дезертирства», — заключил эксперт.