Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России допустили диалог с Западом по использованию Севморпути

Россия сохраняет открытость к диалогу по вопросам использования Северного морского пути (СМП) со всеми заинтересованными сторонами, включая западные арктические государства. Об этом «Известиям» заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Источник: Александр Ярик/ТАСС

«Россия открыта к профильному диалогу со всеми, кто готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Сейчас оно, в первую очередь, развивается с внерегиональными странами, прежде всего, Китаем и Индией. Если западные арктические страны проявят соответствующий интерес, рассмотрим возможные варианты взаимодействия и с их участием», — подчеркнул Масленников.

По его словам, сейчас наблюдается рост международного внимания к СМП. В условиях геополитической турбулентности, особенно в зоне Ормузского пролива, преимущества Севмпорпути стали очевидны — безопасность, более короткое логистическое «плечо» и экологичность. При этом Масленников уточнил, что тематика судоходства и безопасности плавания по этому маршруту никогда не входила в повестку Арктического совета.

