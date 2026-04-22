В МИД России допустили диалог с Западом по использованию Севморпути

«Россия открыта к профильному диалогу со всеми, кто готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Сейчас оно, в первую очередь, развивается с внерегиональными странами, прежде всего, Китаем и Индией. Если западные арктические страны проявят соответствующий интерес, рассмотрим возможные варианты взаимодействия и с их участием», — подчеркнул Масленников.
По его словам, сейчас наблюдается рост международного внимания к СМП. В условиях геополитической турбулентности, особенно в зоне Ормузского пролива, преимущества Севмпорпути стали очевидны — безопасность, более короткое логистическое «плечо» и экологичность. При этом Масленников уточнил, что тематика судоходства и безопасности плавания по этому маршруту никогда не входила в повестку Арктического совета.