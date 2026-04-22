Кандидат на пост главы ФРС считает, что платежным системам США нужна реформа

«Что США могут сделать по отношению к доллару, так это создать более прочную платежную систему. ФРС использует ряд платежных систем, используемых участниками мирового финансового сектора. Я бы сказал, что им всем необходима существенная реформа», — сказал он. Выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в банковском комитете Сената Конгресса США, Уорш отметил, что для модернизации этих платежных систем требуется прежде всего более активно использовать новые технологии. «В противном случае мы будем проигрывать противникам в мире. В том плане, чтобы быть центральной частью мировой экономики», — отметил претендент на пост руководителя ФРС.
Кроме того, он признал, что «есть риски для положения США в мире, в том числе экономические». Однако вдаваться в подробности Уорш не стал.
Он также заверил, что в случае утверждения его кандидатуры верхней палатой Конгресса будет твердо отстаивать независимость ФРС. Уорш выразил уверенность в том, что «оперативной независимости» ФРС «не особенно» угрожает нажим со стороны президента США и членов Конгресса, в том числе касающийся уровня базовой процентной ставки.
Презиеднт США Дональд Трамп неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года. Уорш в случае утверждения его кандидатуры Сенатом сменит Пауэлла.
ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.