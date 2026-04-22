Кандидат на пост главы ФРС считает, что платежным системам США нужна реформа

«Что США могут сделать по отношению к доллару, так это создать более прочную платежную систему. ФРС использует ряд платежных систем, используемых участниками мирового финансового сектора. Я бы сказал, что им всем необходима существенная реформа», — сказал он. Выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в банковском комитете Сената Конгресса США, Уорш отметил, что для модернизации этих платежных систем требуется прежде всего более активно использовать новые технологии. «В противном случае мы будем проигрывать противникам в мире. В том плане, чтобы быть центральной частью мировой экономики», — отметил претендент на пост руководителя ФРС.