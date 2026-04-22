МЧС: все вывезенные из Ливана россияне невредимы

Все россияне, вывезенные из Ливана бортом МЧС, доставлены на родину в сохранности, отметил сотрудник департамента международной деятельности МЧС России Александр Кривошей.
«Всё прошло хорошо. Все наши граждане доставлены, все в сохранности, скоро, надеюсь, попадут к своим родным и близким», — передаёт его слова РИА Новости.
21 апреля спецборт МЧС доставил из Бейрута в Домодедово более 70 россиян, в том числе 33 ребёнка.
Ранее стало известно, что в ливанском городе Джибшит после ударов повреждены дома мирных жителей и медицинские учреждения.