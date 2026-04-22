Белый дом подтвердил отмену визита Вэнса в Исламабад

«В свете публикации в социальной сети Truth Social президента [США Дональда] Трампа, который подтвердил, что Соединенные Штаты ожидают единого предложения со стороны Ирана, визит в Пакистан сегодня не состоится», — приводят заявление представителя Белого дома журналисты пресс-пула американского вице-президента. «О дальнейших обновлениях по возможным очным встречам проинформирует Белый дом», — добавили журналисты пресс-пула.