Белый дом подтвердил отмену визита Вэнса в Исламабад

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Белый дом подтвердил отмену визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан, где, как ожидалось, он должен был вновь возглавить американскую делегацию на переговорах с Ираном.

Источник: Reuters

«В свете публикации в социальной сети Truth Social президента [США Дональда] Трампа, который подтвердил, что Соединенные Штаты ожидают единого предложения со стороны Ирана, визит в Пакистан сегодня не состоится», — приводят заявление представителя Белого дома журналисты пресс-пула американского вице-президента. «О дальнейших обновлениях по возможным очным встречам проинформирует Белый дом», — добавили журналисты пресс-пула.

Президент США объявил ранее в Truth Social о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном, который должен был истечь в ближайшие часы.

